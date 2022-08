Los espectadores de Telecinco no han pasado desapercibido algo que se ha dicho este jueves en el plató de 'Sálvame'. Después de lo ocurrido con la llamada 'vecina traidora', Rafa Mora le ha dedicado un comentario bastante homófobo y humillante a Miguel Frigenti en mitad de un tenso enfrentamiento en plató al tratar las vacaciones de Anabel Pantoja y Omar Sánchez 'El Negro'.

"No eres relevante en esta historia. Yo estoy cerca del tema, Miguel, como cuando tú hablas de los drag queens o de Torremolinos y todo eso. En este tema eres un pelele, no estás a la altura", afirmó el colaborador del valenciano, que fue afeado por Gema López ante este comentario: "Entonces tú has hecho el pelele aquí un montón de años con un montón de temas y nadie te lo ha dicho, compórtate también un poco".

Rafa Mora a @MiguelFrigenti: “Tú habla de drag queens y de Torremolinos” pic.twitter.com/yLob36DAq0 — Javichu Nieto 58% 🇺🇸💫🎣 (@javichu_oficial) 18 de agosto de 2022

Por su parte, Frigenti tampoco se quedó callado ante tal comentario desafortunado y contraatacaba contundentemente: "Eres un machirulo y un maleducado, ya quisieras tú tener la categoría que tengo yo, chulo de la barraca".

Para ser más exactos, el origen de este enfrentamiento tuvo lugar cuando Frigenti aseguró que el concursante de 'Pesadilla en El Paraíso' le había enviado un mensaje en el que mostraba su decepción con Rafa, con quien guardaba una buena relación: "Yo sé que tienes buena relación con Omar, pero yo te digo que después de esta tarde va a llegar a su fin por lo que vas a contar".

"Yo he demostrado mi confidencialidad estos meses, no he dicho nada sobre esa separación ni he dicho nada malo sobre él, pero si le manda un mensaje a Miguel Frigenti, cuando tiene mi móvil, desconfiando de mí... Pues hombre, Omar, somos mayorcitos",

"Le podía haber escrito a otro, pero encima escribirle a Miguel Frigenti que no es nadie", sentenció Mora, provocando la indignación y el cabreo del periodista: "¿Qué has dicho, chulo de la barraca?".

La tensión entre ambos no se ha calmado, sino que ha ido a más después de que Kiko Matamoros también le lanzase pullas a Miguel Frigenti al recordarle, por ejemplo, su pasado televisivo en 'El revientaprecios', programa de Telecinco en el que debutó junto a sus hermanos gemelos en el año 2009.