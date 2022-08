Carmen Lomana se convirtió este lunes en protagonista de 'Socialité' por haber aparcado mal su coche. El programa, presentado ayer por Nuria Marín, conectó con el paparazzi Jordi Martín para que explicara lo que había sucedido. "Estamos en Marbella. Ha llegado Carmen y ha aparcado en una zona que no debe, donde ella ha querido. Los vecinos han llamado a la policía y ella está comiendo en un restaurante", aseguró.

Minutos después, la propia Lomana se pronunciaba a través de unas historias en su cuenta de Instagram para desmentir al espacio de Telecinco. "Han dicho que he aparcado un coche mal. Efectivamente, podría estar mal, pero estaba en un sitio donde había pedido permiso. No vive nadie, no hay vecinos, no hay ninguna urbanización. Es una manera de mentir...".

De esta forma, la celebrity negaba que los vecinos llamaran a la policía: "Es todo mentira. Como todas las noticias sean así, no nos podemos creer absolutamente nada. Es una vergüenza que inventen sobre la marcha para que luego la gente empiece a decir que si me creo que puedo hacer lo que me da la gana".

"Con lo que no puedo es que se inventen cosas que no he hecho. Por esa misma razón, mañana puedo decir que a la presentadora de ese programa o a quien sea la he visto prostituyéndose por la calle. ¿Y qué pasa entonces con el derecho al honor? ¿Uno puede inventar todo? ¿Pero qué vergüenza es esta?", zanjó en una serie de vídeos compartidos con su más de medio millón de seguidores.