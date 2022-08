La emisión del último 'Viernes Deluxe' de la temporada fue movidita por un encontronazo que un equipo del programa tuvo con Anabel Pantoja. "Hemos hablado con Anabel Pantoja y se ha liado", resumía María Patiño a los espectadores. La superviviente iba camino de un concierto junto a su nuevo novio Yulen Pereira cuando una reportera se les acercó para hacerles unas preguntas.

"Hola, guapa. Perdona, pero no me voy a poner ahí con una cámara y 300.000 personas", le dijo Anabel a la reportera en cuanto la vio. Sin embargo, la periodista intentó hacer su trabajo pero terminó recibiendo un corte por parte de Pantoja: "No tengo por qué atenderos, no es mi obligación. Déjame tranquila, que me voy a tomar algo y quiero entrar al concierto, pero hay muchísima gente y me da miedo. Gracias", le recriminó justo antes de salir corriendo.

Esta reacción de la colaboradora no gustó nada a sus compañeros de 'Sálvame', que no dudaron en reprocharle su actitud. "Me considero amigo de Anabel, pero eso no se puede hacer. Se ha acostado a las seis de la mañana, ha estado todo el día de cachondeo y ahora está de concierto. No cuesta nada atender a los medios. No se dedica a otra cosa, comercializamos con esto. Responder dos preguntas de la compañera, a este programa, que no es una agencia, no le cuesta nada y no tiene por qué cabrearse", criticó José Antonio León.

Las críticas de Rafa Mora fueron en la misma línea que las de su compañero: "Hay que tener memoria y sobre todo ser agradecido. Creo que Anabel le debe mucho a esta productora, a este programa y a todos nosotros, que creo que le hecho hecho un apoyo brutal mientras estaba en el reality. No nos merecemos que nos trate con ese desprecio". Belén Rodríguez, por su parte, se mostró confusa: "Entiendo que esté desbordada porque lleva una semana muy dura, pero me sorprende que las malas contestaciones solo sean aquí. Somos sus amigos".

La última en intervenir fue María Patiño, quien presentaba el programa en ese momento y quiso aconsejar a su compañera: "Si ella tiene ahora la posibilidad de regalarle a su chico unas zapatillas de 700 euros es porque hay una contraprestación. Podría haber contestado dos preguntas, pero no porque la hayamos apoyado, sino por ella, por su imagen. Que no se olvide de que es una persona que tiene una imagen pública, un número de seguidores, y que tiene que empezar a gestionar bien esta situación que es imparable", sentenció la periodista.