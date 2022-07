En una primera cita, algunos solteros prefieren ser más bien discretos, mientras que otros hablan sin pelos en la lengua. En 'First Dates' hay de todos los tipos y uno de los últimos que probó suerte en el programa de Cuatro acabó arruinando su cita. Precisamente por mostrarse sin filtros y soltar varios comentarios desafortunados acabó siendo rechazado.

Elisabeth buscaba a un chico tranquilo y educado. Pablo tenía la intención de encontrar una chica de su estilo. A pesar de que ambos pretendieron conectar, la llama no surgió entre ellos, sobre todo por los comentarios de él sobre los culos de las chicas: "Yo en lo primero que me fijo es en el culo. Si tiene un buen culo y la cara bien, ya está", detalló.

Esto no gustó para nada a Elisabeth, que resaltó lo mal que le había sentado su comentario: "El tema de los culos me ha impactado mucho".

Tras ser rechazado, el soltero no ocultó haberse sentido un poco a disgusto en la cena por no haber podido sentirse libre: "Yo soy más de barrio, chabacano y a ti te veo, no estirada porque no es la palabra, no es estirada, es muy correcta, con saber estar", confesó.