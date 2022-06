No está siendo una buena temporada para los colaboradores de 'Sálvame'. Belén Esteban y Chelo García-Cortés llevan varias semanas alejadas de la televisión debido a las lesiones que sufrieron en directo: mientras que la primera se rompió la tibia y el peroné en la versión diaria del programa, la segunda se fracturó el radio debido a una caída en la pasarela de la 'Sálvame Fashion Week'.

Tras pasar por quirófano, ambas se están recuperando y así han querido compartirlo con sus seguidores. Belén y Chelo se han reencontrado por los pasillos de un hospital y han querido inmortalizar el momento con una fotografía. "Vaya dos", ha bromeado la de Paracuellos en su cuenta de Instagram.

Belén aparece sentada en una silla de ruedas y con la pierna inmovilizada, mientras que Chelo posa a su lado con una férula en el brazo lesionado. "Lo mejor del día, reencontrarme con mi amiga", ha comentado la también exconcursante de 'Supervivientes' en la publicación.

Unos días después de la operación, en la que tuvieron que ponerle 20 tornillos y dos placas, Belén Esteban llamó a 'Sálvame' para hablar con sus compañeros y agradecer el cariño que está recibiendo en unos momentos tan complicados para ella. "Me he roto la tibia, el peroné y ha habido desplazamientos, entonces es más complicado", explicó antes de derrumbarse: "Se me ha parado la vida tres meses".

Por su parte, Chelo García-Cortés intervino por videollamada a finales de mayo y recordó el momento de su caída en la 'Sálvame Fahion Week': "Cuando me caí me di cuenta de que había fractura". A pesar del dolor, se convirtió "en una persona muy fría" para poder "controlar" la situación y no preocupar a su pareja: "Me derrumbé en la ambulancia porque tenía toda la ilusión del mundo".