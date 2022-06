Esta noche, a partir de las 21:30 horas, La 1 de TVE emite el encuentro entre España y República Checa de la UEFA Nations League. Tras dejarse empatar en los últimos minutos del partido frente a Portugal en Sevilla, la selección española viaja a Praga para enfrentarse a la República Checa en la segunda jornada de la competición. Los checos, que lograron la victoria frente al combinado suizo, son ahora los líderes del grupo. A los de Luis Enrique solo les vale la victoria si no quieren descolgarse en una competición donde solo el primero de cada grupo tiene acceso directo a la siguiente fase. Comentaristas: Juan Carlos Rivero, David Figueira y Albert Chapi Ferrer. Desde el Sinobo Stadium.

Telecinco ofrece una nueva entrega de 'Supervivientes: Conexión Honduras', a partir de las 22:00 horas. El programa anuncia la decisión de la audiencia en torno a la expulsión definitiva de una de las dos parásitas, Desy Rodríguez y Marta Peñate. Una de las dos concursantes abandona la aventura y pone rumbo de regreso a España. A continuación, los supervivientes participan en un juego que combina maña, equilibrio y habilidad. Titulado Transporte con presión, tienen que caminar sobre una barra con obstáculos mientras presionan unas piezas que deben cargar sobre las manos. Cada pieza contiene una palabra y al final del recorrido han de recomponer la frase que forman todas ellas. El ganador va a poder disfrutar de una estancia de unos días en Playa Paraíso junto a un acompañante. Asimismo, la gala aborda la última hora de la supervivencia, con las reacciones de los participantes ante las últimas nominaciones, la elección de los nuevos líderes y la eliminación de Marta Peñate de su equipo.

Antena 3 seguirá apostando por ‘Infiel’ a partir de las 22:10 horas. La noticia de la identidad de Aras, su regreso a Tekirdag y la compra del hospital hacen mucho ruido. Asya, por su parte, es su primera invitada. Tras este acontecimiento, Volkan se encuentra con Aras y se entera de que se va a divorciar en unos días. Paralelamente, Derin es engañada por Leyla y los acontecimientos se vuelven insoportables.

Cuatro ofrecerá una nueva entrega de ‘Cuarto Milenio’ a partir de las 21:30 horas. 'Los monstruos que asombraron a Europa'. Este domingo Iker Jiménez nos mostrará en plató qué esconde debajo de esa capa negra. el presentador solo nos ha querido dar unas pequeñas pinceladas de esta misteriosas historia, 'cuando nació este ser cerca de Turín fue tal el horror que la casa quedó abandonada y maldita', ha asegurado, fue tal el espanto que todos los asistentes, incluida la parturienta se fueron de allí. ¿De quién se trata? ¿Qué pasó ese día? ¿Quién es ese ser tan misterioso? ¿Por qué quedó la casa maldita?

laSexta emite ‘Pacific Rim’ a partir de las 21:30 horas. Cuando legiones de monstruosas criaturas, denominadas Kaiju, comienzan a salir del mar, se inicia una guerra que acabará con millones de vidas y que consumirá los recursos de la humanidad durante interminables años. Para combatir a los Kaiju gigantes, se ha diseñado un tipo especial de arma: enormes robots, llamados Jaegers, que son controlados simultáneamente por dos pilotos cuyas mentes están bloqueadas en un puente neural. Pero incluso los Jaegers proporcionan poca defensa ante los incansables Kaiju. A punto de la derrota, las fuerzas que defienden a la humanidad no tienen otra elección que recurrir a dos insólitos héroes: un ex piloto acabado y un aprendiz que todavía no se ha puesto a prueba. Ambos se unen para traer a un legendario pero al parecer obsoleto Jaeger del pasado. Juntos, son la última esperanza de la humanidad frente al Apocalipsis que se avecina.