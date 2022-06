Susanna Griso tendrá que ausentarse unos días de 'Espejo público'. La presentadora del magacín matinal de Antena 3 ha anunciado en su cuenta de Instagram que tiene covid y, por tanto, estará de baja hasta que pueda reincorporarse junto al resto del equipo. El programa quedará hasta entonces en manos de Roberto Brasero, tal y como ha ocurrido durante la mañana de este miércoles.

Junto a una fotografía en la que muestra el resultado positivo de un test de antígenos, Griso ha explicado ante sus seguidores que se ha contagiado por primera vez desde que comenzó la pandemia: "He resistido con una gran sobreexposición, tanto es así que llegué a pensar que era casi inmune. Definitivamente, no lo soy".

"Más de dos años después y con tres dosis de la vacuna, he caído", añade la periodista en el mensaje. Afortunadamente, se encuentra bien y confía en estar pronto de vuelta en el plató de su programa: "Por suerte, y gracias precisamente a la vacuna, los síntomas son leves y espero poder volver pronto a la tele. Gracias por preguntar".

Susanna Griso se puso la vacuna contra el covid ante las cámaras de 'Espejo público' en junio de 2021. La presentadora fue en directo al hospital Isabel Zendal de Madrid para recibir la primera dosis de Pfizer, aunque prefirió no prestar atención al pinchazo por su pequeña fobia a las agujas. "Qué maravilla. No me he enterado nada", aseguró.