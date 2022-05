'Sálvame' sorprendía hace unos días rescatando a un viejo colaborador con motivo de su trece aniversario. Pipi Estrada, que participó hace más de una década en el programa, aparecía por la 'máquina del tiempo' que el programa ha colocado en el plató.

Aunque su visita pareció en un primer momento puntual, lo cierto es que Estrada está acudiendo varios días al espacio de las tardes de Telecinco, todos los que no coincida con Terelu Campos, su expareja, que ahora trabaja en el programa como presentadora.

Esta nueva situación ha provocado que Pipi deje de aparecer en otro programa en el que colaboraba: 'El chiringuito de Jugones' de Josep Pedrerol. El tertuliano participaba activamente en la tertulia futbolera de Mega, pero desde que ha vuelto a 'Sálvame' no se le ha visto el pelo en el formato de Atresmedia.

El asunto se trató incluso el pasado lunes por la tarde en 'Sálvame', cuando Jorge Javier le preguntaba a Pipi por un asunto del que no quería hablar: "Sospecho lo que es, ¿te lo puedo decir? ¿Te han echado de un trabajo por estar aquí?". "Oficialmente no. No va por ahí. Ese es un asunto que oficialmente no", dijo él, sin entrar en detalles.

Al parecer, y tal y como explica El Confidencial, Pipi no ha sido despedido de 'El chiringuito'. Sin embargo, la dirección del programa de Pedrerol ha considerado conveniente que el tertuliano se mantenga fuera durante un tiempo. Por lo visto, el equipo no ve con buenos ojos la participación de Estrada en formatos tan diferentes.