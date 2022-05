El 'Deluxe' se ha convertido en el programa comodín de Telecinco, como así lo demuestra el baile de días de emisión. El espacio de entrevistas que conduce Jorge Javier Vázquez vuelve a cambiar de noche, tal y como ha anunciado la propia cadena a través de una promoción.

A partir de esta semana, el programa abandona su hueco en la noche del viernes para dejar paso a 'Déjate querer', el nuevo talk show de Toñi Moreno. Telecinco ha optado por estrenarlo en el día que históricamente venía ocupando su antecesor 'Volverte a ver', el programa que presentaba Carlos Sobera y del que bebe principalmente.

De esta manera, el 'Deluxe' vuelve de nuevo al sábado. Un movimiento que en esta ocasión no le viene nada mal dado que los datos de audiencia que estaba cosechando en la noche del viernes no eran los esperados. El espacio tuvo que competir con 'Tu cara me suena', que en su final marcaba un 25,4% frente al pobre 9,1% del espacio de Telecinco. Después su competidor ha sido 'El desafío', que también ha conseguido liderar cada noche. Solamente en su última semana como rivales, el 'Deluxe' (14,3%) consiguió acercarse al talent de Antena 3 (14,8%).

Así será su sustituto en el viernes noche

'Déjate querer' es un nuevo emotainment con los ingredientes principales de este tipo de formatos: historias familiares y personales con un gran componente emocional que puede llegar a cambiar la vida de sus protagonistas; casos en los que se solicita la intermediación del programa para encontrar un punto de partida en la resolución de un conflicto; sorpresas para expresar gratitud o reconocimiento y un equipo que tratará de que la vida de los participantes sea mejor tras su paso por el programa.