‘Planeta Calleja’ vuelve esta noche a Cuatro (22:45 horas). Un concierto de violín improvisado desde lo alto de un acantilado, un vuelo en paramotor superando el miedo a las alturas y una visita a la primera bodega de vino de la historia, son algunas de las experiencias vividas en Armenia por Ara Malikian en una aventura donde el violinista libanés, de origen armenio, ha tenido la oportunidad de conocer de cerca sus raíces familiares.

Antena 3 emite esta noche (22:00 horas) un nuevo capítulo de ‘Alba’, la adaptación española de la exitosa ‘Fatmagül’. En esta ocasión, llega el día del juicio y Eloy expone la defensa de los acusados. Los Enterríos se van confiados mientras Tirso acompaña a Alba en todo momento. El surfero le declara su amor, pero ella no le corresponde y ni siquiera sabe lo que siente por Bruno. La jueza pide 20 años de prisión para los acusados y 10 más para Bruno. La sentencia afecta a la empresa Entrerríos y a su futuro proyecto. Por otro lado, la investigación sigue y Giner enseña a Marta el vídeo que ha descubierto la policía, la prueba de que Bruno no participó…si Hugo lo confirmase Bruno podría salvarse. El militar, que ya vive la tensión tras revelar a Rubén lo que siente por él, se encuentra en un momento frágil. Marta le insta a que diga lo que sabe y el militar decide ir a contárselo a Alba en persona: Bruno no la violó.

Ana Pastor y sus invitados hablan de la ultraderecha en laSexta

Por su parte, el especial comisionista de ‘El objetivo’ es la apuesta de laSexta para la noche de este miércoles (22:30 horas). Ana Pastor analiza cómo está creciendo la ultraderecha en Europa y qué puede pasar en nuestro país junto a los periodistas Antonio Maestre e Isabel Morillo y la filósofa y escritora Elizabeth Duval.

María Gómez y Sara Escudero, de estreno en La 1

Por su parte, La 1 de TVE estrena esta noche (22:10 horas) ‘Enred@das’. María Gómez y Sara Escudero se ponen al frente de este desenfadado infoshow, de unos 30 minutos de duración, que albergará información, divulgación y entretenimiento con un contenido variado y heterogéneo. Una ventana al mundo audiovisual y digital, dirigido a todos los públicos, a la que las comunicadoras invitarán al espectador a asomarse para descubrir, desde su siempre genuino punto de vista, cuáles son los contenidos más espectaculares, curiosos, asombrosos y divertidos.

Telecinco apuesta este miércoles por una nueva entrega de ‘Pasión de Gavilanes’ (22:50 horas). Norma Elizondo decide proteger a su familia con uñas y dientes de Rosario Montes después de que la artista le dé a entender cuáles son sus intenciones con Juan David. Tras encontrar al joven en las caballerizas de la hacienda, la dueña del bar Alcalá le presiona para que reconozca que entre ambos existe una relación seria, algo que él se niega a hacer. Decidido a que su romance con Muriel funcione, Juan David le cuenta todo lo que ha pasado entre él y la madre de la joven, Rosario... ¿Será el punto final de su relación?