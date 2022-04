El doctor José Cabrera, conocido por sus intervenciones en diversos programas de televisión, ha reaparecido ante las cámaras tras conocerse el trágico fallecimiento de su esposa. A pesar de este duro revés, que se dio a conocer el pasado jueves, el colaborador ha sacado fuerzas para reincorporarse a 'Espejo público'.

Este lunes, Susanna Griso recibía en plató a su compañero con unas palabras de apoyo: "Antes que nada, le queremos dar el pésame por el reciente fallecimiento de su esposa". "Hace 28 años que entré en esta casa por primera vez, casi recién inaugurada, y siempre me habéis tratado con mucho cariño", respondió el psiquiatra forense.

Asimismo, explicó el motivo por el que ha decidido recuperar su rutina lo antes posible: "Estoy aquí porque necesito estar ocupado". "A mí me ha sorprendido que hayas sido capaz de recuperar tu agenda e intentar, de alguna manera, seguir adelante", confesaba por su parte la presentadora.

El colaborador, habitual de otros espacios como 'Cuarto milenio' y 'Horizonte', reconoció que en estos momentos quiere estar "ocupado" porque "el vacío solo se llena viendo a otros". "Lo peor que puede hacer la persona que pierde a alguien es mirarse el ombligo porque te desesperas", añadió, poniendo en práctica sus propios consejos: "Si no, no valdría para nada. Lo que le digo a los demás me lo digo a mí".

La mujer del doctor Cabrera falleció tras sufrir un atragantamiento en un restaurante de Marbella, según informó el portal Vanitatis el pasado jueves.

El matrimonio pasaba unos días de vacaciones en el municipio de la Costa del Sol cuando ella se atragantó mientras ingería un trozo de zanahoria, lo que le causó un "atoramiento en la glotis y posterior asfixia".