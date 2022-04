La filtración de los audios entre Gerard Piqué y Luis Rubiales siguen estando en boca de todos. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha concedido esta mañana una rueda de prensa para responder a las preguntas de los periodistas sobre sus conversaciones con el futbolista blaugrana para llevar la Supercopa a Arabia Saudí. Pero además, por la tarde ha acudido al plató de 'Todo es mentira' para concederle una entrevista a Risto Mejide.

Al ser preguntado por la petición de Piqué para ir a los Juegos Olímpicos, el invitado ha sido claro: "Cuando llegué quise transmitir máxima cercanía. Ojalá la hubiera en todas las instituciones. Hablo con jugadores de tercera, de segunda... No me pidió ir a unos Juegos Olímpicos, no tengo esa capacidad de decisión. La conversación se produjo y a Gerard no le llamaron". "Me llamaron más jugadores (...) y ninguno de ellos fue", ha recalcado.

Rubiales ha denunciado que le hayan "robado los datos" de su móvil, un tema "muy serio" que ha puesto en manos de la Policía: "Está claro que esto es una mafia. No señalo a nadie, pero tengo mi opinión sobre quién puede estar detrás. Tengo claro a quién beneficia esto". "No he pactado ninguna comisión ni he cobrado comisiones, ni legales ni ilegales", ha subrayado.

Tensión con Ana Pardo de Vera

El momento más tenso de la tarde ha llegado cuando Ana Pardo de Vera, colaboradora habitual del espacio, ha puesto el foco en la violación de los derechos humanos en Arabia Saudí. "No sé si usted sabe que el señor Mohamed bin Salmán fue el responsable de descuartizar a un periodista crítico en una embajada. No sé si es consciente de lo que esto nos puede provocar a los periodistas, aparte de los derechos de las mujeres completamente violados", ha recordado.

Rubiales, por su parte, ha respondido de esta forma: "Lo de las cuestiones de derechos humanos se lo dice a Amancio Ortega, a los directivos de Navantia, que es una empresa pública, o a los cientos de empresarios españoles que trabajan allí. Darle la espalda a un régimen es darle la espalda a las mujeres y hombres que viven allí. Dentro de nuestro sector hemos conseguido avances excepcionales, estará usted contenta de que las mujeres compitan por fin en Arabia Saudí".

La tensión ha ido en aumento y Rubiales ha cuestionado el trabajo de Pardo de Vera: "Lo hemos conseguido nosotros. Con su actitud, sentada y criticando, no se hubiera conseguido nada". "Usted no sabe lo que hago yo fuera de este asiento", se ha defendido la periodista, que ha soltado una carcajada cuando su interlocutor ha afirmado que estaba "criticando algo que ha supuesto un avance para la mujer".

"No entiendo que un campeonato español se juega fuera de España. Más allá de eso, no me alegro de que se utilice el fútbol español para blanquear regímenes como el de Arabia Saudí. Tampoco lo entiendo del rey emérito o de la compra de armas. ¿Sabe que Arabia Saudí está machacando a Yemen día sí y día también? ¿Sabe que su amigo bin Salmán va contra los periodistas y descuartizó a uno?", continuó planteando Pardo de Vera.

Más adelante, en medio de este encontronazo, el presidente de la RFEF ha hecho un comentario que ha terminado indignando a la colaboradora: "Esta señora debería tranquilizarse. Tranquilícese usted". "Cuando hable con una periodista, con una mujer, no le diga nunca que se tranquilice. Es lo más machista que he oído en mi vida, gracias", concluyó ella antes de que el invitado zanjara: "Lo que es machista es pretender que a una mujer se le trate de diferente manera que a un hombre".