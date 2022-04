'First Dates' vivió esta semana un momento muy delirante con uno de sus comensales. El programa de Cuatro recibió a Iván, un vigilante de seguridad alicantino de 47 años, que, además de sorprender con su parecido con Sergio Ramos, conquistó a Carlos Sobera con su forma de expresarse a la hora de hablar de su vida: "Me dicen que tengo un pelo muy bonito, y algunos me lo tocan".

"Siempre he llevado el pelo largo porque siempre me ha gustado", aseguró Iván al ser preguntado por el presentador por su pelo, añadiendo que solo se lo lava, sin hacer ningún tratamiento especial: "Me dicen millones de veces '¡Mira Sergio Ramos!' y me han tocado el pelo. Yo he ido a las discotecas y las chicas me lo han tocado así".

Pero el momento más destacado de la visita de Iván al restaurante de 'First Dates' llegó cuando hizo repaso a su vida amorosa. El vigilante le contó cómo fueron sus tres últimas relaciones a Carlos Sobera, que no pudo contener la risa por su forma de expresarse: "Siempre he sido de relaciones largo. Con la que estuve 9 años, como yo trabajo en seguridad y tenía turnos diferentes, por la noche se iba de fiesta a escondidas. Entonces, pasaporte".

"Luego, otra tenía más de 7 años y siempre me decía todo el rato 'es que si tuviesen 10 años más'. Pasaporte", relató Iván. "Esto parece una agencia de viajes", afirmó Sobera entre carcajadas mientras que el alicante le contaba que su tercera expareja le quería solo como amigo, palabras que el comunicador ya imaginaba cómo iban a acabar: "No me lo digas... Pasaporte".

Instantes después, Carlos Sobera le preguntó a Iván que si lo quería era una relación a la "vieja usanza" mientras intentaba mantener la compostura y contener la risa. "Claro. Con la edad que tengo, claro. Es que no estoy para perder el tiempo. Tengo 47 años", explicó el alicantino.

"Yo quiero una relación. Si tienes 20 años, puedes perder 2 o 3 años, pero, ¿con 47 años vas a perder? Pues no", le decía Iván mirando a Matías Roure mientras Carlos Sobera no podía ni hablar por la risa. "Dame un vaso de agua para el señor Sobera, por favor", aseguró el barman al otro lado de la barra del local.