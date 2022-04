Nuevo capítulo en la guerra abierta entre Belén Esteban y Marta Riesco. Las dos colaboradoras protagonizaron durante la tarde del lunes un desagradable encontronazo en La Muralla, un bar cercano a las instalaciones de Mediaset al que acuden numerosos trabajadores y rostros conocidos del grupo. Además de mantener una acalorada discusión, estuvieron a punto de llegar a las manos y varias personas tuvieron que intervenir para separarlas.

Como es lógico, ningún programa de Telecinco se ha hecho eco este martes sobre el mencionado incidente. Sin embargo, Belén Esteban ha respondido en 'Sálvame' a las declaraciones que concedió su nueva archienemiga el pasado viernes a la salida de su cumpleaños. "Me descojono de que ella se descojone de mí y luego se ponga tan loca cuando se nombre a su hija, cuando ella no ha pasado por la universidad como yo", afirmó la reportera.

Riesco presumió hasta en tres ocasiones de haber acudido a la universidad, un argumento que ha sido afeado por numerosos usuarios de Twitter durante los últimos días. La propia 'princesa del pueblo' ha hecho referencia a las polémicas palabras de la periodista, aunque sin mencionarla de manera directa. "Estoy ya de los títulos hasta aquí. Hasta aquí estoy de los títulos", ha dejado caer mientras se señalaba la coronilla.

Cabe recordar que Riesco también puso en duda la valía profesional de Belén, afirmando que no ha hecho "nada" para estar en televisión. "A mí no se me ha conocido por estar con alguien famoso", lanzó la expareja de Antonio David Flores. Otro ataque que la aludida tampoco ha dejado pasar por alto esta tarde: "Llevar 25 años en televisión no es fácil. Si estoy es por algo, no porque sea periodista".

Mientras que Belén Esteban se mantiene esta semana en 'Sálvame' para ponerse al frente de 'Lo de Belén', su sección diaria, Marta Riesco ha anunciado en sus redes sociales que va a alejarse de los focos durante una temporada: "No tengo miedo, solo he perdido un poco de fuerza y muchas ganas. Me voy a recuperarlas".