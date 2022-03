Malú fue una de las últimas invitadas de la semana de 'La Resistencia'. La cantante acudió al programa de Movistar + para hablar de sus últimos proyectos y en su visita se le plantearon dos dudas en tono de broma. La invitada prefirió no responder sobre varios datos de su intimidad y explicó las razones de su silencio.

Como en cada entrega, David Broncano lanzó sus dos polémicas cuestiones habituales a los artistas que visitan el espacio. Al ser preguntada por el dinero que tenía, la artista fue tajante: "A mí de pequeña mi madre me dijo que era de muy mal gusto hablar de dinero, a mí no me gusta y me da vergüenza", sentenció negándose a contestar.

No pudo faltar la duda sobre cuántas relaciones sexuales mantiene: "Tampoco me gusta hablar. ¡Soy madre, chicos! Quien sea madre o padre aquí sabe que se reduce la cosa", añadió la pareja sentimental del exlíder de Ciudadanos, Albert Rivera.

Al ver que la cantante no entraba en el juego ni iba a responder, Broncano prefería cambiar de tema con tono irónico: "Yo no soy padre, por eso tengo más tiempo", sentenció ante las risas del público.