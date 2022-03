Javier Ruiz ha denunciado el acoso público que ha recibido por parte de Vox y sus simpatizantes en redes sociales. A raíz de que el partido de ultraderecha publicara un tuit señalándolo a él y al presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, Santiago Abascal les dedicaba estas palabras: "Son los enemigos declarados de una parte mayoritaria del pueblo. Su mente de progres funciona como la sharia"

"Esto es un tuit de Santiago Abascal diciendo "Javier Ruiz es"", comenzaba su queja el periodista en la Cadena Ser, donde no ha dudado en responder: "Esto es Vox, un partido político con mi dinero, con dinero público, señalándome a mí".

Para dejar constancia del acoso, Ruiz rescataba algunos tuits de seguidores de Vox, que le mencionaban a él: "Cuneta Javier. Vigila donde te tomas el café que a lo mejor alguien te da el sustito", le escribía un usuario. Otro le decía: "A Javier Ruiz hay que colgarlo de un pino".

"Tienes a algunos diputados, como Herman Tersch, al que le pediría sobreviedad. Tienes a su director de comunicación...", continuaba enumerando.

El periodista ha denunciado estos mensajes de odio, pero "no ha pasado nada. No solamente no hacen nada, sino que te dicen que es libertad de expresión". "Ayer, uno de la joven muchachada, me pedía una tarifa por chupársela. Esto quizás sobrepasa los límites del acoso", comentó, y zanjó: "No, la libertad para expresar y la libertad para acosar no son lo mismo".