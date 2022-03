Como cada miércoles, María Casado abrió anoche 'Las tres puertas' de TVE. La periodista charló en la entrega de ayer con Nieves Álvarez, Ona Carbonell, María Peláe, Loles León y Boris Izaguirre, que hizo un repaso por sus 30 años de trayectoria en la televisión española. Además de recordar su infancia en Venezuela, habló sobre el proyecto que le trajo a España el 21 de marzo de 1992.

En un momento de la entrevista, Casado señaló que Boris dejó su país natal por un trabajo "que no tenía nada que ver" con 'Crónicas Marcianas', el late night de Xavier Sardà en Telecinco que más adelante le catapultó a la fama. "Llegué para escribir una teleserie que querían adaptar de una novela costumbrista gallega: La casa de la parra", confirmó el invitado.

Tres meses después de su llegada conoció a Rubén, con quien más adelante contraería matrimonio: "Es lo bellísimo de nuestra historia, cruzamos un océano para encontrarnos".

"Para mí ha sido lo fundamental de mi historia de amor. Dejé atrás un país, una vida, un pasado y una familia. Encontré el amor y me parece un gesto heroico, es lo que Quijote no pudo conseguir", comentó el presentador.

Boris también habló sobre la popularidad que alcanzó tras su fichaje por 'Crónicas Marcianas'. "De repente me convertí en una persona muy famosa", señaló. Aunque inicialmente fue "un shock", su pareja ya le había "preparado" para eso: "Me invitó a comer a un restaurante. En cuanto me senté me dijo que yo quería ser famoso". "Me dijo que él no quería eso y que nunca le incluyera en la foto. Creo que lo he respetado", afirmó.