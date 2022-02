Isabel Pantoja rompe su silencio después de pasar por uno de sus peores años en lo personal. 'Sálvame' ha emitido esta tarde una conversación que el periodista Ricardo García ha tenido con la tonadillera en la que le desvela, entre otros asuntos, cómo se encuentro en estos momentos: "Ahí ando, no es fácil… Con lo de mi madre no lo estoy pasando bien. Lo que menos ganas tengo es de hablar. Tantos años luchando y ahora me he quedado como huérfana. Me siento huérfana absoluta".

LO MÁS ESPERADO | Isabel Pantoja rompe el silencio



A lo largo de la conversación, la cantante ha negado que no sale de Cantora: “¿Quién te ha dicho que yo estoy encerrada en una casa? Tengo profesionales que me ayudan y no te preocupes, cariño, porque la ayuda, pues eso, los fans me quieren, por eso no tengo ninguna duda, ese cariño está ahí y esa energía positiva me llega”.

"Tengo muchas cosas muy buenas en mi vida, no soy rencorosa ni envidiosa, ni nada que acabe en -osa, tengo esa suerte. Nunca me ha gustado la violencia y por eso no me gustan las redes, pero siento que me quieren de verdad, ni si quiera he llegado a aprender", continuó diciendo la artista en esta conversación.

Además de desvelar qué sus próximos proyectos profesionales pasan por una gira por América, Pantoja mostró su creencia por que el karma siempre vuelve: "Hay veces que se ve y otras que no, o llega más tarde de lo que una quisiera (...) Sobre todas las cosas del mundo creo en Dios. Y ya está. Lo que tenga que pasar, lo que tenga que suceder, va a suceder y ante eso, pues ese el destino de cada persona y nada más".

Posteriormente, a lo largo de la emisión de 'Sálvame Naranja', Kiko Hernández desveló una conversación que Mila Ximénez e Isabel Pantoja tuvieron a través de varios audios de Whatsapp durante el primer confinamiento de 2020. La artista se mostró preocupada por la salud de la colaboradora, mandándole también un mensaje de ánimo: "Tenemos que poder con esto, he hablado con mis hijos, mis nietos... me falta hasta la respiración, me alegro mucho de que estés mejor Mila".