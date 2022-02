En 'First Dates' también se equivocan al emparejar solteros y pueden unir a dos personas con más diferencias que nexos en común. Esta semana el programa intentó que dos jóvenes compaginaran, pero los comentarios de él sobre el física de la joven provocaron que esta se negase a seguir conociéndolo. En concreto, una referencia a sus pechos fueron la gota que colmó el vaso.

Desde el primer momento se dieron cuenta que no tenían una misma manera de pensar. María iba centrada en buscar alguien con quién estar a gusto y encajar. Rubén, por su parte, hacía más referencia y destacaba mucho más el aspecto físico que debía tener la persona que iba a conocer en el programa de Cuatro.

El punto clave de la cita fue un comentario del chico sobre los pechos de ella: "Yo pedí que tuviese las tetas grandes y, puede ser descarado, pero es que las tienes", soltó sin miramiento ante la cara perpleja de María. Su disgusto era palpable y provocó que no hubiera manera de reconducir y de mejorar es situación

Como era evidente, cuando llegó el momento de decidir si tendrían una nueva cita juntos la soltero no dudó en rechazaro la oferta: "Ya he visto que tipo de chico es", expresó. La joven aclaró que no le gustaba la actitud que tenía para ser pareja o para ser amigos: "Como pareja no lo tendría, si ya de primeras, me conoces de hace diez minutos y me dices lo de los pechos… ¡Next!", añadió muy convencida y sin pensárselo dos veces.