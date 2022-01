'Secret story' tuvo como principal reclamo anoche la entrada de un nuevo concursante que no ha pasado nada desapercibido en pocas horas dentro del concurso. Toñi Moreno, presentadora de la gala dominical, presentó a la audiencia a Álvaro, un interventor de 27 años de Albacete.

"Está graduado en Derecho y ADE. También es mago, poeta, no tiene complejos y nunca ha tenido una relación a largo plazo. Usa argot poco convencional prefiriendo palabras como ósculo o ¡pardiez! Es superdotado y le encanta jugar porque hace todo lo que sea por ganar", dijo la presentadora sobre el peculiar nuevo participante.

"Estoy muy contento, es un regalo único pode estar aquí. Experimentar por dentro un juego de estrategia que es lo que me gusta. Me considero único y verdadero", dijo él cuando saludó a la conductora, que explicó que no entró el jueves junto al resto de compañeros a causa del covid. La andaluza aseguró que el joven estaba recuperado, pero acto seguido tosió. "Ya está todo controlado, y está más sano que una manzana", insistió la conductora.

Toñi le hizo responsable del huevo de la inmunidad, que hace inmune a quien lo tenga en su posesión. Y esto dinamitó su entrada en la casa: Álvaro tenía la misión de entregar el huevo a algún compañero -lo que habría ayudado a que entrara con buen pie- o quedárselo él mismo. Él prefirió la segunda opción, lo que provocó tensión entre sus compañeros.

Lo que ha hecho Héctor con el huevo de Álvaro no debe ser válido @SecretStory_es e insultar de esa manera a un compañero es totalmente asqueroso y repugnante. Espero que le den un toque de atención a este flipado. #SecretNoche1 #Secret16E #Secret17E pic.twitter.com/8OUWbPsxET — CANARION 🇮🇨📺 (@ElCanarionaso_) 17 de enero de 2022

Más allá de sus comentarios y bromas nada más llegar, fue el hecho de que se quedara con el huevo lo que provocó un enfrentamiento directo con Héctor, que se atrevió a arrebatarle el huevo. "A la mierda, gilipollas. Que lo tenías en el suelo, subnormal", le dijo el concursante al recién llegado, a pesar de que el huevo estaba en el sofá.