'La ruleta de la suerte' cuenta con concursantes muy entrenados, pero también con alguno que se deja llevar por los nervios y acaba cometiendo errores monumentales derivados de la tensión del momento. En la última entrega del programa presentado por Jorge Fernández una joven acabó perdiendo todo su dinero por un gran error fruto de un despiste.

Úrsula es una joven que provocó suerte en el formato de Antena 3 para llevarse una cantidad de dinero considerable. Arrancó su paso por el programa con energía y acabó cayendo en la casilla 'exprés', en la que debía correr para resolver el panel con un cronómetro que le limitaba el tiempo. En concreto, había acertado bastantes letras y le quedaba así: "Algo q_e solo d_cen los personajes de tebeos".

La ansia por finalizar el panel hizo que no lo leyera bien: "Algo que dicen", expresó de primeras obviando el solo. Esto le supuso perder de golpe 1150€ y Jorge se lo remarcó: "Solo había que leerlo". La concursante no ocultó su error: "Es lo típico que dices que a mí no me va a pasar y me pasa", se lamentó la joven.