María Patiño ha sido una de las protagonistas de su propio programa. 'Socialité' se ha hecho eco de las acusaciones que Rocío Flores lanzó contra la periodista, a la que acusaba de manipulación y falta de credibilidad. También aseguró que estaba "denunciada penalmente" y que el único sitio donde le respondería es "en el juzgado".

A pesar de no querer hablar del tema, la hija de Rocío Carrasco se despachó a gusto contra la colaboradora, que este fin de semana ha respondido a Flores en su programa: "No soy la enemiga de Rocío Flores ni pretendo que ella me convierta en su enemiga", ha empezado Patiño su alegato.

"Hasta el día de hoy, Rocío ha intentado desacreditar a gente que trabaja en esta cadena porque eran amigas de su madre, por ejemplo Las Campos, o porque llevaban años atacando a su padre, por ejemplo Belén Rodríguez, o porque la insultaban por las redes, por ejemplo el Maestro Joao. Pero yo no estoy en ninguno de esos grupos" sentenciaba la presentadora. "Nunca he insultado, no soy amiga de tu madre y, durante muchísimos años, he cuestionado a tu madre y a Fidel Albiac".

"No me vas a colocar en un grupo al que no pertenezco. El foco no está en ti, Rocío. Está en tu padre. Y de quien hablé el pasado miércoles es de tu padre", señalaba María con total tranquilidad. "Te sigo considerando una víctima, a ti y a tu hermano. Una víctima de tu padre", apuntaba la colaboradora.

"Entiendo que te hayas sentido desprotegida, sobre todo a raíz de la docuserie de tu madre, pero yo me enteré del conflicto por un reportaje que vendió tu padre a una revista diciendo que tu madre te había denunciado. Lo ideal, para ti, es que jamás hubiéramos descubierto la verdad. Yo me he sentido engañada por tu padre porque ha mentido a toda España, pero no tengo nada en tu contra ni te voy a atacar a ti", concluía Patiño dando por finalizada su respuesta.