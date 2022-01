Paz Padilla volvía a situarse este martes en el foco de la polémica. La presentadora de 'Sálvame' causó indignación entre los espectadores del programa por el discurso que pronunció en medio de un debate sobre la relación entre Rocío Carrasco y Rocío Flores.

"Si yo pudiera las cogería y las encerraría en una habitación, y que se dijeran todo lo que se tienen que decir. Y hasta que no se digan 'te quiero', no salen de ahí", aseguró la gaditana, que defendía que "el amor lo puede todo". En ese instante, Kiko Hernández le recordó la violencia que ha sufrido Rocío Carrasco durante años: "No, no lo puede. Esta señora ha estado a punto de quitarse la vida, por amor de Dios".

Numerosos usuarios han señalado en redes sociales el daño que pueden causar declaraciones como las de Paz Padilla. Entre las voces críticas destaca la de Ana Bernal-Triviño, periodista especializada en violencia de género que participó en los debates de 'Rocío: contar la verdad para seguir viva'.

En su cuenta de Twitter señala que "el amor lo puede todo" es una de las frases "más peligrosas dentro de la violencia de género" y que ha llevado "a muchas mujeres a ser asesinadas". "No usemos más mitos dentro de la VG, por favor", pide la comunicadora, que insiste en que "la violencia psicológica o física no es amor". "El amor es respeto", añade.

En un segundo mensaje subraya que tanto la violencia de género como la filioparental "no es amor, es delito". "La violencia vicaria usa a los menores en contra de sus madres. El SAP no existe. Y si hay que afrontar algo se hace con mediación de profesionales de VG, no con autoayuda", zanja la profesional en la citada red social.