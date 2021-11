First Dates, el popular programa de citas de Cuatro presentado por Carlos Sobera, hace ya mucho tiempo que no deja indiferente a nadie. Por su famoso restaurante han pasado infinidad de comensales, o pretendientes dispuestos a encontrar el amor, tan diferentes que ya resulta difícil de sorprender. No obstante, recientemente un hombre sorprendió a todos al afirmar que esta política española es su prototipo de chica.

El autor de esta afirmación es César, un artista de 42 años que llegó a First Dates con las ideas muy claras de lo que buscaba: "Mi prototipo de mujer es Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, de carita bonita, con pelo negro...", aseguró.

No obstante, tampoco perdió el tiempo con Lidia Torrent, una de las camareras del restaurante, de la que dijo que le gustaban las mujeres como ella: "sírvase decir que me gustas", afirmó.

En cuanto a su cita, a César le tocó cenar con Alba, una mujer que buscaba la felicidad porque, aseguraba "la vida es muy corta". "Estamos aquí cuatro días y tres llueve. Así que lo mínimo es buscar un poquito de alegría para vivir" sentenciaba.

"Cuando he entrado y he visto a César, me ha parecido agradable a la vista, sinceramente, me ha resultado atractivo", confesó Alba tras conocer a César.

Ya durante la cena, ambos comensales aprovecharon el tiempo para conocerse y hablar más. A Alba le gustó la profesión de César y que también hiciera monólogos, "la vida sin humor es aburrida" dijo.

Los últimos minutos de la cita fueron clave. Entre ellos la buena sintonía aumentó, lo que fue decisivo para que ambos mostraran su interés por seguir quedando después de First Dates.

