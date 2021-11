El clan Campos se ha convertido en una máquina de generar contenido que Telecinco alimenta desde hace meses para que no se agote. Este fin de semana, Carmen Borrego se sometía al polígrafo en 'Sábado Deluxe' para hablar de todos los frentes abiertos que tiene con su hermana y su sobrina.

Lo que nadie esperaba quizás, es que Borrego disparase contra el que fue su programa, acusándolo de generar un conflicto entre ella y su hermana: "Ahora ya voy a contar la verdad de todo: por lo que se desatan los mensajes que me manda mi hermana es por un cebo de 'Viva la vida' que dice que yo he llamado a su hija desquiciada y aprovechada. Lo de aprovechada no le he dicho nunca", sentenció.

Sin embargo, sí reconocía haber tachado a Alejandra Rubio de desquiciada "porque ella ha dicho que yo estoy mal de la cabeza. Cada uno aguantamos lo que nuestro. No me parece justo que los demás siempre seamos los culpables de todo, los demás siempre somos los que nos equivocamos y aquí nadie se equivoca más que yo. Hay veces que acertamos todos y hay veces que nos equivocamos todos", comentó Carmen con indignación.

Kiko Matamoros, que estuvo presente durante la entrevista y que también colabora en 'Viva la vida', reprochó a la entrevistada su actitud: "Le echas la culpa a 'Viva la vida', pero todos los que estábamos aquí, cuando dijiste esto, nos miramos y dijimos: madre mía la que va a liar la Tita Carmen".

También salió a la luz una pregunta sobre unos mensajes muy hirientes que Terelu habría enviado a su hermana, algo que dolió mucho a la hija menor de María Teresa Campos: "Creo que sobrepasó todos los límites, y por mucho que una se caliente, no puede darme donde más me duele". No obstante, la invitada ha publicado horas después una imagen en sus redes sociales con la siguiente descripción: "Quiero a mi hermana y a mi sobrina. ¿Alguien lo duda?".