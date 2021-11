La actriz Penélope Cruz ha regresado a El Hormiguero para promocionar su nueva película, 'Madres Paralelas', en la que es la protagonista y gracias a la que ha ganado recientemente la Copa Volpi en el Festival de Cine de Venecia. Durante su visita al programa de Pablo Motos, además de hablar de la nueva película de Pedro Almodóvar, también desveló algunas curiosidades del rodaje y confesó cuál es su principal obsesión.

Relacionadas Este es el famoso que visitará por primera vez El Hormiguero la semana que viene

Hablando sobre Madres Paralelas, la actriz comentaba cómo ha tenido que afrontar su papel "mi personaje tenía que tener un pico de ansiedad que sí se rodó y fue como un alivio, pero él rodaba antes y después de la explosión de lágrimas, grababa el ambiente".

Ante estas declaraciones Pablo Motos preguntó entre risas: ¿no os volvéis locos?", a lo que la actriz respondió en el mismo tono, "espero que no. Es una parte que me encanta de este trabajo, explorar la naturaleza humana".

En esta línea, Cruz aseguró que "siempre que voy por la calle me pregunto todo sobre la gente que me rodea. Me gusta esta profesión porque siento que la esencia de la interpretación no se gasta".

Madres Paralelas

La película de Pedro Almodóvar se estrena en España el 8 de octubre. En ella dos mujeres solteras coinciden en una habitación de un hospital antes de dar a luz. Las dos se quedaron embarazadas por accidente pero, mientras una se arrepiente, la otra está exultante. Es en esa diferencia donde se establece un importante vínculo emocional entre ambas que se desarrolla... Hasta que sus vidas cambian por completo.

Volviendo al programa de Antena 3, Penélope Cruz reveló un secreto, como es su obsesión por Meryl Street: "me he estudiado todos sus trabajos. Cuando me la he encontrado alguna vez, la engancho y le doy hasta besos de abuela. Es tan agradable y humilde..." confesó, añadiendo que ha sido una obsesión desde que era niña.