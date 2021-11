En First Dates siempre hay algún pretendiente que sorprende con un comentario, o si no, en la cita ocurre algo sorprendente. Y es que, en muchas ocasiones, la cita para encontrar el amor queda en un segundo plano, como ha sido en esta ocasión después del comentario de una chica sobre Ibai Llanos.

La pretendiente en cuestión se llama Paula, que dijo que siempre la habían tachado de "dramática, rara, histriónica y muy exagerada, ahora lo soy menos". En cuanto a relaciones, la joven madrileña de 20 años contó que nunca había tenido una de larga duración y que sexualmente se definía como bisexual.

Tras esto apareció Jaume, un chico de Barcelona que entró al restaurante de First Dates con gafas de sol, lo que le valió la broma de Carlos Sobera, "¿te han dicho que aquí había mucha luz?", dijo el presentador. A esto el joven respondió algo nervioso que se pone las gafas para recogerse el pelo y que no puede salir a la calle sin ellas.

Nada más llegar a Paula le gustó, como así confirmó a las cámaras, "se le ve en la cara un chico majo y simpático. Me ha gustado", dijo. Pero lo peculiar vino cuando reveló uno de los curiosos motivos por los que le gustaba, "se le da un aire a Ibai Llanos, y es genial porque me encanta como persona, (...) me parece el chico ideal porque tiene sentido del humor, muy gracioso y me parece guapo", aseguró.

Paula: "Me parece guapo @IbaiLlanos" ❤️



En cuanto a la cita, esta marchó de la manera correcta y ambos pretendientes notaron feeling entre ellos y conversaron con facilidad.

Tanto fue así que ambos pretendientes quisieron tener una segunda cita, "hemos empezado a conectar y molaría seguir hablando" dijo Jaume, mientras que Paula aseguró que le parecía un chico "muy guay".