Cada vez que acude a su puesto como colaboradora en 'El programa de Ana Rosa', Rocío Flores insiste en que no quiere hablar sobre determinados temas que no le afectan de manera directa. Sin embargo, esta mañana ha vuelto a lanzar un dardo contra su madre, Rocío Carrasco, para salir en defensa de Gloria Camila.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha respondido a las preguntas sobre la demanda que interpuso su tía para que Rocío Carrasco aportara los documentos privados de Rocío Jurado, los cuales formarían parte de la segunda temporada de su documental en Telecinco.

"Pidió que se mostraran unos documentos que, como hija, creo que le corresponden conocer", ha comenzado diciendo la nieta de la folclórica. "Se ha estado cebando durante muchísimo tiempo unos documentos y se ha presentado como que no hay documento ninguno", ha asegurado.

Por su parte, Antonio Rossi ha apuntado que, de ser eso cierto, habría una "contradicción". "Tu madre dijo públicamente que le habían hecho presentar el único documento que no quería presentar", ha recordado el tertuliano: "Por tanto, ¿hay o no hay documentos?".

"Hay muchas contradicciones, pero no voy a entrar porque no es mi tema. Hay contradicciones, pero al igual que en esto, en el 99,9% del resto de las cosas", ha respondido Rocío antes de asegurar que "Gloria no miente". "No sé lo que hace la otra parte", ha dejado caer en Telecinco.