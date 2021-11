Macarena Olona visitó este jueves los estudios de Torrespaña en Madrid para ser entrevistada en 'La noche en 24 horas', el espacio de actualidad que se emite en el Canal 24 Horas con Xabier Fortes al frente. La charla estuvo marcada por un ambiente de tensión que llegó a su punto álgido cuando la diputada de Vox llamó "machista" al presentador, por el mero hecho de moderar el debate.

Todo sucedió durante un rifirrafe de Olona con la periodista Elsa García de Blas, que se refirió a la formación política como un partido "de extrema derecha". Después de que la entrevistada le preguntara el motivo por el que había utilizado esas palabras, la tertuliana respondió de forma clara: "Se encuadra dentro de los parámetros de los partidos de extrema derecha en Europa. No es ninguna anomalía, es un partido que comparte parámetros con sus homólogos en ese espectro político".

En lugar de responder a las cuestiones planteadas, Olona entró en bucle y comenzó a contrapreguntar. En ese instante, Fortes optó por intervenir para que le entrevista pudiera seguir su curso: "Vamos a ver, no va a haber cruces. Las reglas son las que hay. Los periodistas preguntan, los políticos si son parlamentarios legislan y responden cuando vienen a una entrevista".

"Le ha preguntado dos veces. Usted puede preguntar, responder o pasar, pero no podemos entrar en este enlace de hacer contrapreguntas cuando ella es la periodista", le dijo a Olona, que no dudó en encararse al presentador: "Está siendo realmente machista. Elsa no necesita ningún salvavidas, te lo aseguro. Un poco más de respeto para las mujeres, por favor".

Una acusación que molestó a Fortes: "Vamos a ver... Yo soy el moderador del debate. Como veo que hay tres preguntas y tres contrapreguntas, recuerdo que los periodistas preguntan y los políticos responden. No es machista". "Está siendo machista", insistió la política mientras Fortes intentaba zanjar la discusión: "Usted considera que es machista, yo considero que soy un periodista que modera".