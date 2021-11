Hubo química en la cita entre Víctor y Nicole en 'First dates'. Aunque a ella le chocó en un principio que a él le gustaran más sus pies que sus pechos, lo cierto es que entre ambos fue surgiendo una chispa que acabó con una caliente petición por parte de la comensal para volver a ver a su acompañante.

Todo comenzaba cuando a Víctor le tocaba dar un beso de tornillo a su cita. Sin embargo, él sentía que no era el momento y solamente le explicaba la parte teórica: “Es como cuando clavas un clavo en la pared, pero las lenguas se enroscan…”, expresaba él. Acto seguido, los dos se conformaban con bailar bachata y no pasaban a la práctica.

Sin embargo, Nicole se había quedado con las ganas y en el momento en el que le preguntaron si estaba dispuesta a repetir una segunda vez con Víctor, le soltó su condición: “Tendría una segunda cita contigo si me das un beso, me has dejado con ganas”. Él, como no podía ser de otra manera, accedió.