En el programa de El Hormiguero de este 21 de octubre, el "polémico" escritor y colaborador del programa de Pablo Motos ha revelado en la tertulia junto a Tamara Falcó, Cristina Pardo y Nuria Roca las cosas que no soporta de su pareja.

El tema surgió después de que Pablo Motos hablara del nuevo programa de Nuria Roca, llamado 'La Roca', que se emite todos los domingos a partir de las 15.30 horas en La Sexta. El presentador de Antena 3 aseguró que ella estaba "a tope con su nuevo trabajo", aunque Nuria Roca intervino señalando que está "un poco estresada" aunque aclaró que duerme bien.

Fue en ese momento cuando interrumpió su pareja Juan del Val diciendo ¡Jo que si duerme!" lo que provocó la mirada intimidante de Roca con lo que Juan del Val tuvo que recular con un "me ha salido del alma. A lo mejor duermes de más".

Lo que le molesta Juan del Val

Este comentario dio pie a que Juan del Val se confesara y dijera lo que le molesta profundamente de Nuria Roca, mientras ella escuchaba con atención. "Tu facilidad para el sueño" señaló primero, a lo que Roca replicó que era porque él no la tiene porque es un "ansia viva".

Respecto a esto el escritor asumió que es algo que le "desgasta mucho", mientras que Roca confesaba que se echaba unos minutos y reseteaba.

Pero el asunto no ha quedado ahí. "Es una cosa que desgasta mucho", ha asegurado el periodista. "Yo me pongo encima de la cama, me pongo las manos como si estuviera muerta, me duermo 12 minutos y me reseteo", ha reconocido la presentadora. Tirando de humor, del Val ha dicho, "tú imagínate que estamos en una discusión, o hemos tenido algún tema de tensión laboral o lo que sea, y a los 30 segundos de acabarse la conversación, hace así y se duerme. ¿Ahora con quién discuto?" se preguntaba.

"Me parece muy desquiciante, me parece muy mal", aseguraba Juan del Val. En ese momento ha intervenido ha intervenido Pablo Motos apoyando a su colaborador asegurando "no duermo nunca", sin embargo, Juan del Val ha matizado, "no es verdad que no me guste que duerma. No me gusta que duerma después de un conflicto, que no es lo mismo".