La hija del personaje de televisión y colaborador de Sálvame Kiko Matamoros, Laura Matamoros, está a punto de tener su segundo hijo. En estos momentos tan delicados de emoción y nervios al mismo tiempo, todo se ha complicado ya que ha tenido que ir al hospital de forma urgente.

La noticia se ha popularizado por las redes sociales de Laura Matamoros, donde comparte las últimas novedades del embarazo. Por este canal ha revelado que ha tenido un problema que le ha obligado a ir al hospital, "se me ha pasado todo al pecho y estoy KO y saturada", decía en sus historias de Instagram. El médico le ha recomendado "reposo, agua y paracetamol", asegura.

“Hasta ahora el embarazo había ido fenomenal no, lo siguiente. (..) Pues bien, ahora mismo me cambiaba de espalda porque no puedo más. Tengo unos dolores en las lumbares y en el coxis que me puedo morir. Además, falta de hierro debo tener porque últimamente estoy reventada. Pero bueno, ahí estoy”, decía con tristeza en su Instagram.

El bebé que une a la pareja

Laura Matamoros se encontraba en una crisis con su pareja, Benji Aparicio, de hecho ya habían anunciado su ruptura. Sin embargo, poco tiempo después se enteraron que la hija del colaborador del programa de Telecinco estaba embarazada, por lo que decidieron darse una segunda oportunidad.

A partir de ahí la relación ha ido mejorando paulatinamente y la influencer fue compartiendo publicaciones diarias sobre el estado de su embarazo. Este marchaba muy bien, aunque en los últimos meses antes de dar a luz, lo cual se ha acentuado en los últimos días, "no sé, es como que está pudiendo conmigo totalmente estos últimos días el embarazo", llegó a afirmar.