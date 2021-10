La Isla de las Tentaciones es uno de los programas que más éxito tienen en la televisión. El reality de Telecinco, cuando se emite, reúne a decenas de miles de espectadores y en él, los concursantes deben de resistir a los "tentadores" y no ser infieles a sus parejas para, posteriormente, sincerarse en la hoguera. Uno de los secretos mejor guardados de La Isla de las Tentaciones es cuánto dinero ganan sus concursantes. Pese a que una ex concursante revelara cuánto se le ofreció, por ir al programa, esta vez Kiko Matamoros ha dado la cifra exacta de dinero que iba a recibir Fani Carbajo si volvía.

Y es que, Kiko Matamoros se enzarzó en una discusión con Fani Carbajo, en la que la mujer le reprochó al colaborador sus formas de hablar de la infidelidad que ella había cometido en La Isla de las Tentaciones. Y es que Matamoros le tachó de "sádica".

Fue ahí cuando, en pleno debate, Kiko Matamoros desveló cuánto dinero le habían pagado a Fani por ir al programa. "Cuando me den 50.000 euros por ir lo mismo me lo pienso, pero de momento no he ido", dijo. A lo que Carbajo ignoró y continuó criticando a Matamoros, "es un hipócrita que busca el aplauso fácil cuando él lo ha hecho peor que yo... " reprochó.

Fani: "Kiko es un hipócrita, busca el aplauso fácil. Él ha hecho lo mismo que yo"



🔴 #TentaciónDBT3 https://t.co/qk4QGyMazD pic.twitter.com/TpYFga4ypM — La Última Tentación (@islatentaciones) October 4, 2021

No obstante, hay que señalar que no se le ofrece el mismo dinero a todos los concursantes de La Isla de las Tentaciones. Existe un canon que varía en función de la popularidad del participante y el público que pueda arrastrar. Se sobre entiende que el de Fani Carbajo es superior a la media. Sin embargo, comentarios como este permiten conocer poco a poco, cuánto dinero ganan los concursantes del reality de Telecinco o, en este caso, cuánto se llega a ofrecer.