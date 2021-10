La nueva gala de Secret Story, que ha sido la quinta de esta primera edición, ha acabado con un concursante expulsado y tres nuevas nominaciones. Y es que, en el nuevo reality de Telecinco varias personas conviven en una casa. A diferencia de otros programas de similar formato, cada participante guarda un secreto y debe intentar descubrir los de sus compañeros. Mientras, deben ir sorteando las diferentes eliminaciones mientras que nuevos concursantes van llegando a la casa para sustituir a los que se han ido.

En esta nueva gala, la influencer alemana Emmy Russ, que criticó duramente el formato, ha sido expulsada de Secret Story, convirtiéndose así en la quinta eliminada. Por su parte, Canales Rivera y Cynthia Martínez se han salvado después de haber estado en la cuerda floja, sobre todo Martínez, que pasó por la 'sala de la verdad'.

¡Emmy ha sido la expulsada de esta noche! ¿Cómo estáis con esta noticia?



🔁 Ultra tristes

❤️ Me ha dado igual#SecretGala5 pic.twitter.com/SHBYIHbi0F — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 14, 2021

No obstante, antes de dejar la casa, Emmy Russ se despidió de sus ya ex compañeros, especialmente de Luis Rollán, que ha sido su principal apoyo dentro del programa de Telecinco. Fue a él al que le reveló el secreto que había estado ocultando: "viví en un centro de menores porque mi madre me abandonó (...) Tengo un trauma con fregar el suelo, porque era lo primero que había que hacer" asegura. Además le contó que allí le pegaban a los niños.

Por su parte, Adara Molinero, Lucía Pariente e Isabel Rábago han sido nominadas, mientras que las dos primeras fueron por los votos de los compañeros, Rábago fue intercambiada por decisión del italiano Luca Onestini y de Julen de la Guerra.