La relación de Kiko Rivera con Telecinco y en concreto con 'Sálvame' es un sube y baja constante. A pesar de haber sido el protagonista de los especiales 'Cantora: la herencia envenenada', en los que destapó que su madre se había quedado supuestamente con parte de su herencia, ahora el DJ ha vuelto a la carga contra el programa.

'Sálvame' se desplazaba ayer hasta Matalascañas, donde Kiko se encuentra componiendo nuevas canciones junto a otros artistas. Sin embargo, entre tema y tema, Kiko también habría encontrado tiempo para divertirse con sus acompañantes. El programa emitió unas imágenes en las que se ve al hijo de Isabel Pantoja bebiendo una copa acompañado, entre otros, de una mujer que no es Irene Rosales.

El periodista Raúl Trigueros informó incluso de que se pudo a ver a Kiko "más cercano" a la chica que le acompañaba a lo largo de la noche, con "tocamientos y más caricias" incluidas.

Estas informaciones han hecho estallar de nuevo al DJ contra el programa. De hecho, Rivera ha hecho alusión a la crisis de audiencia que atravesó el espacio este verano: "Desde luego, chicos, estás perdiendo todo ya. Sé que estáis cortitos de audiencia, sé que vuestro programa se va al carajo. No me llaméis más, que no voy a ir. Pero no mintáis, anda, porque esa chica es la mujer del hombre que señalo, el dueño del hotel. Y sí, estaba tomándome una copa después de un día de composición. ¿Pasa algo?", publicó en su perfil de Instagram.