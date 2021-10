En los últimos meses la situación de las mujeres afganas ha empeorado notablemente tras la llegada de los talibanes a su país. Por este motivo, una joven musulmana llamada Miss Raisa, quiso poner de relieve este problema en 'Got Talent' con un rap que pretendía reivindicar la deplorable situación por la que pasan mujeres como ella, incluso en España.

La joven marroquí de 24 años reside en Barcelona y dejó a todos boquiabiertos con una letra que iba en contra de todos aquellos que pretenden coartar su libertad por no ser como los cánones indican.

"La gente no concibe la idea de que yo pueda sentir dos culturas a la par: me siento marroquí pero también española. He recibido muchas críticas por hacer lo que hago. Gente racista que constantemente me manda a mi país, y después está el bando de marroquíes que me dice que no soy una musulmana ejemplar porque hago música y trabajo con hombres. La cosa es criticarme haga lo que haga", explicaba Miss Raisa en su presentación.

"Mi sueño es comunicar la realidad tan bonita que tenemos y tan cruel en ciertos momentos. Y que todos seamos un poquito más conscientes de esta realidad" aseguró la marroquí justo antes de salir al escenario. "Mujer inmigrante y musulmana. Con velo y catalana. Reúno todo para ser criticada. Cada día, quién lo diría, estoy acostumbrada, esquivo con empatía a mí todas esas balas", rapeaba entre aplausos del público.

Ante tan bonito mensaje, el jurado la valoró muy positivamente, llevándose el sí de los tres miembros. Sin embargo, también destacó el mensaje que Risto Mejide le dedico a Raisa: "Las malditas etiquetas. Nos une la pasión por el talento, nos da igual de dónde venga, el color de la piel, el sexo...todo. Nos importa el talento. Es un lujo haber tenido una representación por tu parte", sentenció Mejide.