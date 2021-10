Bertín Osborne ha fichado por la nueva Telemadrid de Ayuso. Tal y como adelantó en exclusiva YOTELE, la autonómica ha decidido emitir 'El show de Bertín', el show que presenta el cantante en Canal Sur desde septiembre de 2020. Este portal también informó que la cadena pública se encargará de emitir la versión original del espacio en lugar de llevar a cabo la producción de su propia adaptación.

Para hacer oficial este fichaje, Bertín se pasó por Telemadrid el pasado miércoles para promocionar su espacio en el plató de 'Buenos días'. "Es un programa que es un cachondeo, que no tiene guion. Cada día pasan cosas que no están previstas. La bromita de ahora es que a mí me dan sorpresas", comentó sobre su espacio.

Durante su entrevista, Bertín recordó los invitados que ha tenido en el tiempo que lleva en emisión el espacio: Joaquín, Los Morancos, Paz Padilla... "Pensé que ibas a decir al Papa Francisco", le soltó el presentador Ricardo Altable, provocando que el cantante explotara.

"No me jodas, 'ni matao'. Vamos yo no le pienso invitar, o sea, que no va a venir. No lo puedo ni ver", dijo de repente sobre el pontífice. "Es que no lo puedo ni ver porque es un bocazas y no hace más que lanzar estupideces. Me parece que es una catástrofe de Papa", expresó molesto, para después añadir: "Ya la empezó liando en Venezuela y ahora la termina liando en España, no puedo ni verle".