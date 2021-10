No fue la mejor noche para Terelu en su paso por 'Masterchef Celebrity'. La concursante, que se jugó la expulsión del talent de La 1, vivió una serie de conflictos durante las pruebas que hicieron que se derrumbara en dos ocasiones.

La primera de ellas ocurrió durante la prueba de exteriores, cuando Victoria Abril tuvo un gesto feo hacia ella. La actriz retiró sus percebes de su recipiente y comenzó a echarlos de mala gana en los de Terelu porque ella tenía menos. Campos reaccionó con severidad: "A ver, Victoria. Por las buenas soy muy buena pero también tengo muy mala hostia. Cuidadito con la mala hostia".

Terelu no aguantó la presión y acabó llorando ante el desastroso resultado del equipo rojo, que fue el que finalmente se jugó la prueba de eliminación. Los concursantes podían elegir hacer el postre que quisiesen, pero eso sí, con los ingredientes que ofrecía el programa. Por decisión de Iván Sánchez, Terelu fue la última en poder coger su materia prima, con lo que empezó a descolocarse.

Finalmente, Terelu presentó un arroz con leche sobre un coco. En el plato, Terelu puso a modo de decoración arroz crudo, a lo que Jordi Cruz hizo el amago de ir a probarlo. Terelu le pidió que no lo hiciera y se rompió del todo: "Tampoco hace falta la humillación. No me hagas eso, Jordi", dijo entre lágrimas.

Él le explicó que tan solo se trataba de una broma: "No se puede tener la piel tan final y menos cuando estoy bromeando". "Pues no me ha gustado la broma", respondió ella secándose las lágrimas. Jordi le explicó que se trataba de un "error gordo" colocar algo crudo en el plato, y Terelu acabó pidiéndole disculpas: "Antes controlaba mejor mis emociones, cuanto más mayor me hago, peor". Finalmente, Terelu y Victoria Abril se libraron por los pelos de la expulsión, ya que fue Yotuel el que abandonó las cocinas.