Secret Story, el reality de Telecinco que triunfa en redes sociales y en audiencia, ha vuelto a causar polémica. Esta vez los protagonistas han sido el presentador de Zapeando, Frank Blanco, y el colaborador de Sálvame, Miguel Frigenti. Y es que Blanco ha criticado duramente a Fringeti, a quien ha acusado de "faltón" y "terrorista psicológico", entre otros términos.

En la gala Fringeti vio un vídeo en el que se recordaba su despedida, fue sustituido por Adara hace unos días. Tras esto, el ya ex concursante afirmó querer seguir conociendo a Jesús Oviedo, integrante de los Gemeliers, a pesar de los recientes problemas que hubo entre ellos. No obstante, Fringeti señaló que se sentía con los cantantes, "muy decepcionado, dolido y traicionado", a lo que añadió "los quiero excusar porque creo que son muy jóvenes y no creo que tengan mal fondo, pero creo que, en cuanto se expongan al público, van a salir". También opinó que han provocado una dictadura en la cocina. Vigilan a todo el mundo (...) no se puede convivir con ese control".

Estos comentarios causaron revuelo entre los concursantes hasta el punto que Cristo los respondió asegurando que "has tenido enfrentamientos muy fuertes y se han visto y eso no concordaba con la despedida". Fingreti contestó a esto con un contundente, "haga lo que haga, hay un grupo de personas que siempre me van a criticar, y me da igual". Fue entonces cuando intervino Frank Blanco.

Frank Blanco: "eres el mismo que estaba en la casa"

El colaborador del programa y presentador de Zapeando criticó las palabras de Fringeti, "todo eso está muy bien, pero yo te oigo aquí y me da la sensación de que eres el mismo que estaba en la casa". Blanco continuó echándole en cara cosas y se mostró muy contundente "por supuesto que puedes opinar pero, uno de ellos, es que eres muy faltón".

"Has sido muy terrorista psicológico dentro de la casa. Te lo digo con todo el cariño y respeto", lo que causó las risas de varios concursantes. No obstante, sorprendentemente Fringeti aceptó las críticas y aseguro haber hecho autocrítica, aunque preguntó a Frank Blanco si él no se había equivocado en nada. "Creo que mis formas han sido excesivas, que he hecho de mis granos, montañas de arena; y que lo he vivido todo con demasiada intensidad", concluyó.