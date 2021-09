En uno de los últimos episodios del popular programa de televisión "First Dates" se vivió un momento "para echar a correr", o al menos así lo definió un soltero al que su cita se le marchó en mitad de la cena. El momento causó gracia, a la par que indignación en las redes sociales. Esto fue lo que ocurrió.

Lola y Miguel protagonizaban una de las veladasde la noche. El hombre confesó que era mago por lo que, al inicio de la cena, realizó algunos trucos de magia con el objetivo de sorprenderla y romper el hielo. No obstante, esto a Lola no parecía convencerle mucho. Sin embargo, Miguel siguió con su plan y continuó realizando nuevos trucos que seguían sin gustarle a su compañera de mesa.

Lola, cada vez más cansada, avisó con un tajante "como hagas un truco de magia más me voy". Pero Miguel, consideró oportuno intentarlo una vez más. La tensión en la mesa se notaba y una de las camareras se acercó a preguntarle al hombre si no prefería conocer a Lola, la cual calificó el momento de "teatrillo" y destacó que "yo no vengo a ver un espectáculo, sino a conocer a una persona".

Mientras Miguel preguntaba al resto del restaurante si alguien quería ver un truco de magia, Lola decidida abandonaba el plató de "First Dates" para sorpresa del resto de comensales.

Sale corriendo de su cita en ‘First Dates’: “Si haces el truco de magia, me voy” #FirstDates20S 😱 https://t.co/LM9g680tZo — First Dates (@firstdates_tv) September 21, 2021

Reacción en redes sociales

Inmediatamente el vídeo se popularizó entre seguidores y no seguidores del programa de televisión. La mayoría de ellos elogiaban la actitud de la mujer con comentarios como "bastante aguantó" o realizaban bromas como "El mejor truco, hacer que ella desaparezca".

Diosssss... de los momentos más bochornosos que he vivido viendo el programa! — Miller (@Miller_froh) September 22, 2021