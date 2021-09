Parodiando a la película de los 90 'El Gran Lebowski', Pablo Iglesias ha reaparecido en televisión para protagonizar la promo del regreso de 'Lo de Évole' a laSexta. El espacio que conduce el catalán vuelve con una primera entrevista que durante el spot se va descubriendo poco a poco.

"Me encantaría entrevistar a alguien que supiese todos los secretos de este Gobierno. Que haya estado dentro, que haya tenido hilo directo con Pedro Sánchez, que haya participado de las decisiones importantes, de la moción de censura, el pacto con Podemos, que sea odiado por unos, amado por otros... y que se haya ido hace poco. Que tenga ganas de rajar, tirar de la manta, salseo...", expresa Jordi Évole mientras se muestran las imágenes de Iglesias.

"¿Sabes quién es, no?", pregunta el presentador. Tras esto, aparece Iglesias, con un bolo en la mano, para anunciar contra todo pronóstico: "Iván Redondo". Y es que será Redondo (el otro vicepresidente", rotula 'Lo de Évole' ) el encargado de abrir temporada y no Iglesias, aunque las imágenes pudiesen decir lo contrario.

La promo acaba con una conversación de lo más curiosa entre ambos: "De los pequeños placeres que he ganado, el que más me gusta es ir a la peluquería. Que te corten el pelo a navaja, que te den aceitito en la barba...", dice el ex líder de Podemos. "Qué pesado estás", le dice el presentador.