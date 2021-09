Paz Padilla se ha visto obligada a aclarar durante la tarde de este miércoles en 'Sálvame' un desafortunado comentario. El programa de Telecinco se ha hecho eco en su entrega de hoy del desgarrador relato de Sofía Cristo en 'Secret Story', donde anoche desveló que había sufrido abusos sexuales cuando tenía cinco años.

La presentadora, que hablaba sobre este asunto con el doctor Sánchez Martos, ha indignado a numerosos espectadores en redes sociales al plantear que una familia puede quedar "desestructurada" si se denuncia a un abusador que es "abuelo, tío o hermano" de la víctima.

Paz padilla aquí tenéis el vídeo de la brutalidad de esta mujer si lo dijiste. #yoveosalvame pic.twitter.com/pdHub989xv — Moraleja_city (@CabronaReina) 15 de septiembre de 2021

Debido al revuelo que se ha generado, Paz Padilla ha detenido el programa para aclarar lo ocurrido. "Quiero hacer una aclaración muy seria para mí. Creo que se me ha malinterpretado", ha asegurado.

"En ningún momento he dicho nada de eso. Quiero dejar claro que con el doctor estaba hablando de cómo la ley ha cambiado. Ahora se puede denunciar ese tipo de delitos hasta los 35 años", continuaba explicando mientras afirmaba que "esos delitos no deberían prescribir" nunca.

Paz Padilla aclara su postura ante los abusos: “Un abuso a un menor o a cualquier edad, debe ser castigado” #yoveosalvame pic.twitter.com/p52hkZi2Kw — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) 15 de septiembre de 2021

La gaditana ha añadido que "cada persona necesita su tiempo para asimilar, dirigir y si quiere, denunciar". "En ningún momento he dicho que no se denuncie ese tipo de delito. Es más, me gustaría que todos los que los han sufrido pudieran denunciarlo", ha insistido.

Con semblante serio, Paz ha subrayado que "el culpable tiene que ser perseguido y juzgado, sea familia o no". "En ningún momento lo he dicho ni lo he pensado. Un abuso de ese tipo debe ser castigado y denunciado", ha zanjado antes de continuar con el programa.