Susi Caramelo arranca este lunes un nuevo programa en Movistar+. Después de que este portal lo adelantase en exclusiva, la cómica se embarca en 'Susi Free', su nueva aventura televisiva en el que recorrerá los Estados Unidos haciendo escalas en algunas de sus ciudades más emblemáticas como Miami, Nueva York, Las Vegas, San Francisco y Los Ángeles sin perder ni un ápice de la esencia con la que ha conquistado a muchos espectadores. YOTELE habla con Susi Caramelo sobre la primera temporada de 'Susi Free', entre otros asuntos.

-Vuelves a Movistar+ recorriendo Estados Unidos con 'Susi Free'. ¿Cómo ha sido la experiencia?

-Todo ha sido nuevo. Nunca había salido de España. De repente, me lo he encontrado todo a la vez. Me lo he pasado teta, pero también te digo que no es lo mismo irte de viaje por ocio que con esa mentalidad de trabajo, porque ha sido mucho curro. Hemos grabado 10 programas en un mes. Hemos ido a piñón pero, claro, he visto cosas que no he visto en mi vida.

-¿'Susi Free' guarda elementos comunes con 'Caramelo'?

-Bueno, la esencia es la misma. Soy yo mezclándome con el entorno al que no estoy acostumbrada, pero tiene muchas diferencias partiendo de que el país es diferente, la cultura y el idioma son distintos... Yo pedí marcharme fuera porque soy una persona que me impresiono mucho con todo. Sabía que allí iban a surgir situaciones que no había vivido en mi vida, pero, como te digo, soy yo buscándome la vida por las calles en mi modo reportera.

-¿Qué ha sido lo mejor de esta nueva aventura por Estados Unidos?

-Lo mejor es viajar sin gastarte ni un duro y cobrando encima. (risas) También ha sido encontrarme un montón de cosas que siempre he querido ver en cada destino al que he ido.

-¿Y lo peor?

-Lo peor ha sido el tema de la comida. Lo he pasado bastante mal porque estoy acostumbrada a comer ligero y cada vez que pedía algo me ponían cantidades muy grandes. También vengo sin adaptarme al tema de las propinas. No entiendo por qué tengo que darla cuando hay sitios en los que ni siquiera me han tratado bien. ¿Por qué tengo que estar obligada? Sé que muchos camareros viven de ellas, pero está muy mal hecho el sistema. Deberían pagarles y que las propinas sean voluntarias como aquí. Por otro lado, el tema del calor en el desierto fue también muy duro. Allí lo pasé muy mal porque aprendí a disparar un arma de matar y me dio mucho miedo. Lo pasé francamente mal.

-Habéis hecho 10 entregas recorriendo los Estados Unidos pero, ¿os planteáis hacer más entregas en nuevos destinos en plan 'Españoles por el mundo'?

-Hombre, yo me quiero recorrer el mundo entero si todo va bien. Mi idea y la de la productora es que esto funcione y viajar a más sitios de Europa o Asia. Si puedo, yo me lo quiero ver todo gratis y cobrando, pero quiero recalcar que hay mucho curro detrás. No todo es tan bonito. Son muchas horas de rodajes, los días que tienes libres lo dedicas a aeropuertos... Realmente, es duro.

-¿Muy duro?

-Ten en cuenta que son muchas horas diarias de grabación. Cuando llegas al hotel, a lo mejor, tienes que seguir mirando guiones para saberte bien lo del día siguiente... Ha sido un mes que hemos ido a piñón fijo y tienes que ir mentalizada de ello. Yo, que soy una persona que no ha ido a ningún lado, encontrarme todo esto de golpe ha sido complicado. Durante la primera semana, creía que no iba a terminar el mes a ese ritmo, pero al final lo aguantas porque Zeppelin me ha cuidado y arropado mucho e iba muy bien acompañada y protegida. Si hubiera ido yo sola, me hubiera dado miedo. A mí el tema de que iban armados por allí ya me acojonaba. Allí te tienes que andar con cuidado.

-O sea, que habéis piña todo el equipo, ¿no?

-Sí. A pesar de lo duro que ha sido, siempre sacábamos un momento para el disfrute.

-Si tuvieras que elegir una ciudad y una persona con la que viajarías a ese lugar, ¿a quién y donde te irías?

-A mí me ha gustado mucho San Francisco por el tema de las casitas. Es muy de película. Probablemente, me llevaría allí a mi hermano, que tengo ganas de llevármelo a muchos sitios. A Nueva York también me lo quiero llevar.

-¿Volverías a visitar las ciudades en las que has estado?

-Volvería a todas menos a Las Vegas.

-¿Por qué?

-Me ha horrorizado el tema de los casinos y el consumismo. El desierto es muy bonito y me ha gustado mucho, pero esa parte me ha espantado, y fíjate que era uno de los destinos que más me llamaban la atención. Aparte, es muy de locos. Había niños en los casinos. Desde que llegas al aeropuerto, ya te están incitando al juego porque está lleno de máquinas tragaperras. Es bastante heavy el tema. Me pareció muy bizarro. Ahora, el desierto es otra historia. Por ejemplo, a mí me encantó visitar el área 51.

-Pero, ¿te casarías en Las Vegas o tampoco?

-¿Y quién te dice que no me he casado otra vez? (Risas)

-'Susi Free' no es tu único proyecto en esta nueva temporada de Movistar+, ya que también repites en 'Cero en historia'. ¿Qué nos espera en esta nueva temporada?

-Hay novedades y sorpresas que no puedo contar por el momento. Se estrenará el martes 14, un día después de 'Susi Free', y seguirá siendo muy divertido. Estoy súper a gusto allí porque es un programa en el que me lo paso muy bien.

-También te hemos visto en las grabaciones de 'Ilustres Ignorantes'.

-Yo empecé ahí como animadora y me ofrecieron seguir. He decidido continuar en ese puesto porque lo que más gusta es el contacto directo con el público y no quiero perder comba en ese sentido. Yo llevaba sin actuar en directo, prácticamente, desde antes de la pandemia. Para mí, 'Ilustres ignorantes' es como mi casa. Estoy muy a gusto con ellos porque aprendo mucho, les quiero mogollón y quiero dar apariencia de persona humilde a pesar de mi fama (Risas). Me puedes verme con mi programa, pero donde más disfruto es en el teatro y en el directo.

-Ahora que la pandemia está permitiendo la vuelta a los escenarios, ¿te vamos a ver pronto con algún nuevo proyecto teatral o vas a seguir centrada en tu faceta televisiva?

-Es verdad que el teatro lo he apartado este año por la pandemia y porque no daba abasto con el tema de la televisión. Siempre estaba haciendo cosas y compaginándolo todo. Estaba un poco agotada a nivel laboral, pero nunca he dejado de escribir todas las ideas que se me han pasado por la cabeza. Mi plan es volver pronto al teatro con el stand-up. Me lo estoy planteando para, si no para este año, para el siguiente. Me gusta mucho la tele, pero no olvido cuáles son mis orígenes con el stand-up, y ahí es cuando me muevo como pez en el agua.