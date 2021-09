Cuatro ha lanzado este lunes sus nuevas mañanas con la reubicación de 'Alta tensión' y el estreno de 'Los teloneros'. Miguel Lago y Antonio Castelo se han puesto al frente de este nuevo informativo en clave de comedia que ha contado con un padrino de excepción: Pedro Piqueras. El presentador de 'Informativos Telecinco' ha acudido al nuevo formato de La Fábrica de la Tele y ha hecho alarde de su sentido del humor.

Piqueras ha comenzado su intervención recordando algunos de los ataques de risa que ha sufrido en pleno directo, un contratiempo que sabe cómo solucionar. "A veces me llevo un alfiler por si veo que me puede entrar la risa", ha asegurado el periodista: "Cambias de actitud y el foco de las cosas. Si en ese momento te estás riendo, te pinchas un poco y dejas de reírte". "Es un poco de broma, pero lo tenemos ahí por si acaso", ha confesado.

Además, el rostro de Telecinco ha hablado sobre otro de los asuntos por el que ha sido viral en más de una ocasión durante los últimos meses: las transiciones con las que 'Sálvame' da paso al informativo que presenta. "Es complicado, porque a veces no sabes qué cara poner. Me quedo quieto con la cara que tengo en ese momento para que no se me note nada", ha reconocido en 'Los teloneros'.

El programa ha emitido algunas de estas escenas, incluyendo el baile de Paz Padilla y Anabel Pantoja mientras Piqueras aparecía en pantalla partida. Un paso surrealista que el comunicador ha recordado con humor: "¿Qué cara pones ahí? Poneos en mi lugar". "Ellas estaban bailando, no paraban de bailar y yo tenía una noticia de muertos por covid. No puse un gesto malvado hacia ellas como muchos interpretaron, solo pensaba en que me dieran paso de una vez", ha explicado.