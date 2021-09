'Más vale tarde' estrena este lunes una nueva etapa con Cristina Pardo y Iñaki López. Después del adiós de Mamen Mendizabal, los periodistas imprimirán su sello personal a un programa que tendrá un plató vertebrado en torno a la mesa, así como un amplio despliegue de medios técnicos para proporcionar a los espectadores actualidad, entretenimiento e información en las tardes de laSexta. Yotele habla con Iñaki López y Cristina Pardo sobre la nueva etapa de 'Más vale tarde' en laSexta.

¿Qué tipo de contenidos son imprescindibles para mantener conecta a la audiencia con la actualidad?

Cristina: Es muy importante que el espectador tenga en mente que si pasa algo puede conectarse con laSexta y estaremos ahí. Creo que eso no hay que perderlo de vista nunca, y de hecho, laSexta está completamente enfocada a esto. Además, funciona. Aquí cuando pasa algo, generalmente se nota en los datos de audiencia. Nadie tiene la fórmula para el éxito, pero sí lo que hacemos no nos interesa ni Iñaki ni a mí, dudo mucho que termine interesado para los espectadores. Nosotros trabajaremos en esa dirección.

Iñaki: Es verdad que somos unos presentadores muy viscerales. Tenemos que creernos los temas que vamos a contar porque si no lo vamos a hacer bien, pero la labor de 'Más vale tarde' será la de acompañar a la audiencia en su tareas cotidianas, y cuando sea necesario también informando. Antes hacíamos programas de fines de semana, que es un momento más para el análisis, y ahora vamos a ser testigos que las cosas que están ocurriendo. Van producirse muchas noticias a lo largo del programa.

Cristina: Yo tampoco haría una línea divisoria a la hora de definir horarios de las diferentes secciones. Creo que no es incompatible. No creo que en esos líneas. Si un idea ha pasado algo grande, no tiene sentido dividir el programa.

Iñaki: Lógicamente, te centras en ese acontecimiento y eliminas parte escaleta, pero es lo que tiene un programa en directo: debe ser elástico y debe adaptarse.

Respecto a los colaboradores, ¿os habéis traído algún colaborador de vuestros respectivos anteriores programas?

Cristina: A ese respecto, no vamos a decir ningún nombre porque ya ha sido demasiado roto nuestras salidas. Es verdad y lo mantengo que con el equipo de 'Más vale tarde' he trabajado muy contentado y que ojalá trabajase toda la vida con ellos, pero no están sencillo porque los proyectos continuan. Entonces, habrá sorpresas y caras conocidas.

Iñaki: Todavía estamos cerrando muchos de ellos, pero estoy muy contento. Mi carta a los Reyes Magos está bastante cumplida. Todavía estamos cerrando algún que otro nombre reticente, pero creo que lo terminaremos consiguiente.

Pasáis de un programa semana a diario. ¿Qué es lo que más vais a echar de menos de un programa semanal? ¿Y lo que menos?

Cristina: Cuando he hecho un programa semanal, he tenido más tiempo para hacer cosas que a mí me interesa. La gestión del tiempo era mucho más agradecida que cuando cubría información del PP, que era todos los días. A mí no me asusta pasar a diario porque cuando cubría PP vivía muchísimo peor que nunca, salvo cuando trabajaba por las noches en COPE, que creo que fue una etapa bastante dura.

Cuando trabajas en fin de semana, es ir a la contra de prácticamente todo el mundo con el que nos relacionamos. Recuperar el fin de semana va a ser una alegría.

Iñaki: Comparto lo que ha dicho Cristina. La última vez que salía los sábados triunfa en los bares y estaba soltero. Ahora quiero saber que ocurre los sábado. Quién voy a echar de menos es un equipo de nueve años de desarrollo y la zona de confort de hacer un programa que conocías a la perfección.

¿A quién os gustaría entrevistar en este inicio de 'Más vale tarde'?

Iñaki: Estábamos cerrando un nombre potente para el lunes. Nuestro programa estaba tan pegado a la actualidad que tendremos que esperar a lo que pase lunes.

Cristina: Siempre digo que quiero entrevistar a Springteen o a Biden, pero tengo una entrevista pendiente con Rajoy. Me atendía en los canutazos, pero nunca me daba ni agua. A mí me parece que siempre está de actualidad, y desde aquí hago un llamamiento, pero no tengo preferencias. Además, ha llegado un momento que algunos políticos son tan reticentes a dar explicaciones en público que cualquier paso a adelante ya te sabe a personaje del siglo. Cualquier gesto de este tipo es bienvenido. Todo el mundo tiene algo que contar y que decir.