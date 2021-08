Las historias de lo ocurrido en Afganistán sobrecogen a los propios presentadores de televisión. Este miércoles, Lorena García y Antonio Pampliega no podían evitar las lágrimas al hablar en 'Espejo Público' de la historia de Karuan, un traductor del Ejército español en el país afgano. Karuan fue evacuado en 2013, pero su familia no corrió la misma suerte y ahora lucha por dejar el país ante la llegada al poder de los talibanes.

A través del programa, el traductor solicitaba auxilio a las fuerzas españolas: "Me lo prometieron, me dejaron tirado. Pido que me ayuden a sacar a mi familia de allí". "Ellos no pueden volver a casa porque hay talibanes esperando, la vida de mi familia está en peligro, necesito que la rescaten", expresaba Kauran, que teme por la vida de su padre, ya que "él colaboró con España, se escaparon y están escondidos en una tienda".

"España no va a ir a buscar a nadie fuera del aeropuerto, es su familia la que tiene que intentar volver al aeropuerto. Es la dura realidad", lamentaba Pampliega. El reportero de guerra le planteaba la manera de solucionar tal situación, aunque de una manera muy complicada: "Hay dos opciones. Una es que tu padre se ponga un burka e intente ir con tu madre y tus 5 hermanos. Y la segunda es más jodida, tendréis que hablar con tu padre y decirle que él se tiene que quedar en Kabul. Lo dejamos atrás pero salvamos 6 vidas. Eso es una elección que tenéis que tomar vosotros". Sin embargo, Kauran lamentaba: "Si se pone un burka mi padre le van a pillar igualmente".

Aunque la presentadora le pedía que no tuviera la sensación de que España les había abandonado, Pampliega intervenía: "La realidad, Lorena, es que sí los hemos abandonado". "Esto es un p... drama. Los hemos dejado abandonados. Y no es que les hayamos dejado abandonados hace ocho días, es que hemos dejado abandonados a los traductores españoles desde 2015. Llevan seis años pidiendo que les saquemos a ellos y a sus familias de allí", ha expresado entre lágrimas.

La conductora tampoco podía reprimir la emoción ante el testimonio de Kauran y expresaba afectada: "Qué duro es esto". "Creo que es la primera vez que escuchamos un testimonio tan crudo que nos abre los ojos y nos dice que lo que está pasando aquí es que hay gente en serio riesgo de perder la vida", añadía.