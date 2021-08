'First Dates' recibió esta semana a un comensal con las ideas claras. Cristian contó que durante mucho tiempo se escondió por vivir en un pueblo y ser homosexual hasta que consiguió liberarse y disfrutar de la vida. Durante la pandemia creó su propio negocio: un estudio de tatuajes que le va muy bien. Tras este orden en su vida, decidió dar el paso para conocer a alguien que le complementara en el programa de Cuatro.

"Busco un chico que sea más varonil. Cuando veo los brazos marcados con las venas, una buena nariz, unos buenos pies del 43 para delante, me vuelvo loco", le dijo a una de las camareras al poner los pies en el restaurante.

Por sorpresa, Cristian se encontró a su tocayo Cristian. Comentó que le seguía en Instagram y que incluso alguna vez llegaron a entablar conversación por redes. "Fui detrás de él porque me gustó. Me encantan los rapados y calvos. No cuajó en aquel momento, por algo será", explicó.

Finalmente, después de la cena, la pareja de comensales acudió al reservado del local, donde se dieron su primer beso.