‘El Cid’ regresa con cinco nuevos capítulos en Amazon Prime Video. Álvaro Rico, Nicolás Illoro y Jaime Olías siguen formando parte del elenco de esta segunda entrega que se estrenará este 15 de julio. Los intérpretes aseguran que estará dentro de las expectativas de los espectadores, con muchas más batallas.

-Contadnos, ¿qué nos vamos a encontrar en esta segunda temporada?

-(Jaime Olías) La primera temporada de ‘El Cid’ fue el detonante de todo lo que está por venir. La segunda temporada ya se mete de lleno en todo lo que lo que todo el mundo está esperando: las batallas, la guerra, a ver al Cid convertido en la leyenda. Viene cargada de batallas, amor, intriga, thriller… Tiene muchísima acción, no he visto nada igual.

-¿Cómo han evolucionado vuestros personajes?

-(Nicolás Illoro) En mi caso, en la primera temporada no se vio mucho, pero se dibuja un personaje alejado de toda pretensión de poder, acaba la temporada recibiendo algo que no se espera: un Reino, con la responsabilidad que eso conlleva. La evolución de este personaje es desde su inocencia, a meterse de lleno en el poder, donde sufre un gran golpe de realidad.

(Álvaro Rico) El personaje de Nuño es un bomboncito, sobre todo para para la segunda temporada, donde puede desarrollar varias tramas con García. Mi personaje tiene muy claros sus principios y su lealtad a García, por eso se va con él a Galicia, es un fiel escudero. Lo bonito será este descubrimiento sexual de ambos personajes.

(J) La evolución en esta segunda temporada es muy clara. Es un personaje que parte de una resignación de la primera temporada. Él no se ve rey, por muy capacitado que se sienta. El final de la primera temporada es que hereda un Reino, en este caso es León. En esta segunda entrega veremos a un Alfonso que se enfrenta reinar León, enfrentarse a sus hermanos y a las intrigas de palacio.

-¿Es más sangrienta esta temporada que la anterior?

-(J) Sí, hay más litros por metro cuadrado que en la anterior. Hay más batallas, cada capítulo tiene la suya, por eso es una temporada más encarnizada. Pero hay más componentes: amor, acción, intriga, aventuras… tiene todo lo que yo desearía ver en una serie.

-¿Queda abierto el final para una tercera temporada de la serie?

-(N) Sí, la historia no se corta, es real, no acaba. Realmente se podría seguir hasta cuando se quiera, sin límites. La historia en la serie ha empezado muy pronto, ahora nos embarcamos un poco más en lo que todos conocemos del Cid, pero, por ejemplo, la Jura de Santa Gadea todavía no se ha grabado, que es lo que marca el inicio de la historia.

-¿Conocíais la historia de ‘El Cid’ antes de empezar en la serie?

-(A) Yo la conocía como un estudiante de ESO y Bachillerato. No tenía plena conciencia de lo que representaba en sí la figura del caballero. Esta serie me ha hecho ver al Cid desde otro punto de vista, conocer todas sus aristas. Lo he conocido más participando en la serie que en los libros de historia.

(J) Yo siempre que pensaba en el Cid me venía a la mente el Rey Arturo, pero, el Cid es el que sí es un personaje real e histórico. Yo lo conocía por lo que me enseñaron en el colegio y la película de Charlton Heston. Una vez rodamos la serie me quedé alucinado con cómo sucedían las cosas.

-A nivel personal, ¿qué habéis aprendido con vuestra interpretación como leyendas históricas en la serie?

-(N) Como escuela, creo que ha sido bestial. Tanto en la primera como en la segunda temporada hemos tenido compañeros que son grandes actores. He aprendido mucho con ver a gente que tiene más experiencia que yo actuando. Me he desenvuelto muy bien en esta megaproducción, cuando podría decir que acabo de salir de la escuela, prácticamente.

(A) Yo creo que todos los rodajes son una escuela, de todos aprendes algo. Es cierto que cuando entras en un proyecto tan grande, con tantos actores tan distintos, estaba en modo escuchar y aprender, tanto fuera como dentro del set. Ha sido algo precioso.

-¿Disfrutáis más haciendo series históricas o preferís interpretar otros géneros?

-(J) A mi me gusta jugar con todo tipo de personajes, en todos los sentidos. A lo mejor, si fuera una serie histórica mal narrada no me gustaría hacerlo, pero no es el caso. Yo quiero personajes ricos, que hagan gracia como actor y supongan un reto. No tengo una preferencia clara.

(A) Yo tengo una frase grabada: “Yo lo que quiero son buenos personajes”. En eso creo que estamos todos de acuerdo. Puede ser, que por el momento profesional por el que estás pasando no te apetezca un papel u otro. Para mi, después de todas las temporadas de ‘Élite’, irme al S.XI era excitante.

(N) Es bonito que nos den cosas distintas a la hora de trabajar. Verse en todas las tesituras es muy rico.

-¿Ha supuesto un gran reto para vosotros el ambiente de esa época?

-(J) Todos los personajes suponen un reto. Hay una carga añadida en este caso, y es que, estos personajes tienen una visión histórica y puedes pararte a pensar que estás narrando a un personaje muy importante de la historia de nuestro país. Hemos tenido un gran equipo detrás que nos ha puesto los pies en la trama.

(N) No sabemos profundamente cómo vivían las personas, pero puedo hacerme una idea de que, la gente era igual y lo que cambia es el escenario del tiempo y lo que ro.

-¿Cómo resumiríais esta temporada en una frase?

-(J) Con esta segunda temporada, se cumple todo lo que el publico esperaba ver. La primera temporada fue un planteamiento, esta segunda empieza la historia de verdad, con mucho más thriller, acción y sangre.