'Liarla Pardo' cerró este domingo sus puertas. El programa que presenta Cristina Pardo en laSexta dijo adiós para recibir a partir de septiembre a 'La Roca', el nuevo magacín del fin de semana de laSexta que conducirá Nuria Roca. Por su parte, Pardo cogerá las riendas de 'Más vale tarde' junto a Iñaki López en sustitución de Mamen Mendizábal.

Como se trataba del último programa, la presentadora quiso confesar algo a los espectadores: "Mira, lo voy a decir. En este programa hay partidos que no me atienden nunca". "Por ejemplo, la dirección del PSOE en Ferraz, nunca", expresó ante la sorpresa de Antonio Miguel Carmona, uno de los tertulianos. "Los barones sí, pero la dirección nunca", matizaba.

"¿La dirección de Podemos? Nunca. ¿Echenique? Nunca. Nadie. La dirección de Podemos no me ha atendido nunca, nadie", se quejó la conductora, con la esperanza de que la situación cambie en su salto al diario: "Ahora tengo de lunes a viernes para dar la chapa. Mal se nos tiene que dar que no les venga bien ningún día".

Por otro lado, la periodista se despidió entre lágrimas de los espectadores: "Parece que me voy a la calle... Y hombre, no sé, me voy a un programa de lunes a viernes", comentó limpiándose las lágrimas. Pardo pidió "perdón por los errores cometidos, los sufro yo más que nadie" y recordó emocionada: "Los inicios fueron duros, pero yo aquí he sido muy feliz". "Me voy sintiendo que se me ha querido mucho y bien. Eso es dificilísimo en un puesto de trabajo y yo quiero que la gente que ha trabajo conmigo haya sentido lo mismo", añadía.