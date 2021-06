La entrega de 'Ahora Caigo' de este lunes, 14 de junio, ha contado con una ausencia muy destacada. Arturo Valls, presentador del concurso de Antena 3, ha sido sustituido por Eugeni Alemany, que ha tomado las riendas del programa de manera excepcional.

El formato producido por Gestmusic ('Operación Triunfo') ha tirado de humor para explicar la ausencia de Valls. En un sketch, el presentador titular aparece en una peluquería con el pelo teñido de rosa. "¿Por qué me has hecho esto? ¡Por favor, quítame esto!", exclama el valenciano: "No puedo presentar así el programa".

Valls llama entonces al exreportero de 'CQC' para cederle el testigo: "¿Tienes un rato para presentar un programa? El mío, creo que no llego por los pelos". "¿Para presentar tu programa?", responde el sustituto, que inmediatamente pone rumbo al estudio de 'Ahora Caigo'.

Tras la emisión de este sketch, Alemany ha entrado en plató mientras recibía la ovación del público: "Hay que ver cómo le reciben a uno sin conocerlo". "Obviamente no soy Arturo Valls. Ha tenido un problema, voy a estar yo en el programa", ha explicado antes de presentar a la concursante central.

Tinet Rubira, director de Gestmusic, ha aclarado en Twitter que Arturo Valls regresará mañana a su programa. "Solo hoy", ha respondido a un espectador que preguntaba por la sustitución de Alemany.